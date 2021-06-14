Жительница Барнаула пыталась спасти свои деньги, но потеряла миллион

Мошенники использовали традиционную схему обмана Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Еще одна жительница Барнаула не проявила бдительность и потеряла крупную сумму денег из-за мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, она перевела аферистам почти миллион.

В отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула поступило заявление от местной жительницы 1970 года рождения. Ей позвонили неизвестные, представили сотрудниками банка и похитили 840 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что накануне на телефон заявительницы поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомый мужчина, представившись сотрудником банка, пояснил, что в банке произошла утечка личных данных. В ходе разговора «сотрудник безопасности» попросил следовать его указаниям, чтобы обезопасить личный счёт, - отметили в полиции.

Женщина лично сообщила мошенникам реквизиты, коды и пароли, а потом несколько раз перевела деньги на счет, продиктованный мошенником.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью: вкладами, счетами, кредитами и т.д. тут же прервать разговор, и позвонить по горячей линии своего банка для установления объективной обстановки, - подчеркнули в управлении.