В Барнауле легковушка снесла электроопору и перевернулась

Сегодня, 14 июня, легковой автомобиль сбил электроопору в Барнауле. Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"

Сегодня, 14 июня, легковой автомобиль сбил электроопору в Барнауле. Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», авария произошла утром на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов.

- О пострадавших не сообщается, - пишут очевидцы.

Судя по фотографиям, автомобиль летел на приличной скорости. После удара автомобиль завалился на бок. От переворота на крышу его остановила только береза.