Здание старинной гимназии отреставрируют в Барнауле

Сейчас в здании находится краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» и алтайское краевое отделение Союза кинематографистов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют отреставрировать здание «Гимназии Будкевич», объект культурного наследия регионального значения. На эти цели из краевого бюджета выделят 9,3 млн рублей, пишет «Алтайская правда».

– Проект реставрации предусматривает наличие мастерских бисера, резьбы по дереву, изготовления изделий из бересты, а также столярной. Кроме того, предусмотрены кабинеты росписи, гармошки, ткачества, лепки из глины, ассортиментной продукции, выставочной экспозиции, а также музыкальная студия и музей, – отмечает издание

По проекту также планируют заняться благоустройством и озеленением, ограждением территории. Сейчас в здании находится краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров», а также алтайское краевое отделение Союза кинематографистов.

На разработку проекта реставрации объявили конкурс. 3 млн планируют выделить из краевого бюджета в этом году, а 6,3 млн – в 2022 году. Победителя выберут уже 14 июля. Проект должен быть готов не позднее следующей осени.