В Барнауле молодого человека обокрали на пляже

Инцидент произошел на одном из частных пляжей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже вещей на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Барнаулу от 28-летнего молодой человека поступило сообщение о краже. Гражданин пояснил, что на одном из частных пляжей во время отдыха он оставил без присмотра рюкзак с кошельком и банковскими картами, – рассказали в пресс-службе полиции.

Пока хозяин вещей купался, злоумышленник воспользовался его отсутствием и похитил рюкзак. Материальный ущерб составил более 12500 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался 33-летни барнаулец. Задержанный признался, что успел уже потратить деньги с банковской карты в разных магазинах города. Возбуждено уголовное дело.