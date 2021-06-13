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Происшествия13 июня 2021 11:00

В Барнауле молодого человека обокрали на пляже

Материальный ущерб составил более 12500 рублей
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Инцидент произошел на одном из частных пляжей.

Инцидент произошел на одном из частных пляжей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже вещей на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Барнаулу от 28-летнего молодой человека поступило сообщение о краже. Гражданин пояснил, что на одном из частных пляжей во время отдыха он оставил без присмотра рюкзак с кошельком и банковскими картами, – рассказали в пресс-службе полиции.

Пока хозяин вещей купался, злоумышленник воспользовался его отсутствием и похитил рюкзак. Материальный ущерб составил более 12500 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался 33-летни барнаулец. Задержанный признался, что успел уже потратить деньги с банковской карты в разных магазинах города. Возбуждено уголовное дело.