В Барнауле пьяная девушка без прав врезалась в полицейский автомобиль

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в субботу, 12 июня, в Барнауле автомобилистка врезалась в служебный автомобиль, сообщают в групп «Инцидент Барнаул».

– Предварительно установлено, что 19-летняя девушка, не имеющая права управления в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем полиции. В результате аварии пострадавших нет, – добавили в сообществе.

Авария произошла в районе дома на улице Балтийской,93. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.