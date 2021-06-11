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Общество11 июня 2021 15:04

61% жителей Алтайского края были подвержены выгоранию на работе

46% опрошенных подошли к проблеме радикально и сменили работу
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Работа.

Работа.

Фото: Олег УКЛАДОВ

61% жителей Алтайского края заявили о профессиональном выгорании. Еще 7% с выгоранием не сталкивались, а 32% затруднились ответить. Об этом сообщает портал «Хэдхантер»

13% выгоревших на работе респондентов никак не пытались справиться с этим состоянием, остальные пробовали разные методы. Так, 46% подошли к проблеме радикально и сменили работу, 43% взяли отпуск, 26% налегли на спорт. 20% сменили свою профессию, 13% практиковали медитацию, 10% - посещали психолога. Кроме того, 9% признали, что им справиться с выгоранием помог алкоголь, 7% - курение.

- Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR. Кстати, именно маркетологи и пиарщики чаще других пытались решить эту проблему с помощью алкоголя. Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал, - отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Те респонденты, что никогда не сталкивались с профессиональным выгоранием, уверены, что им больше всего помогает спорт и регулярный отпуск.