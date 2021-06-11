В Барнауле изменят маршрут движения трамваев №7

Это связано с ремонтом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 14 июня изменят маршрут движения трамваев №7. Это связано с проведением ремонта по Змеиногорскому тракту в районе здания №5, сообщает мэрия.

- 14 июня на несколько часов изменится маршрут движения трамваев №7, - рассказали в администрации.

Частичное ограничение движения транспорта продлится с 9.00 до 15.00. Движение по трамвайному маршруту №7 будет организовано до конечного остановочного пункта «пл.Свободы». Автобусные маршруты будут работать по графику.