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Здоровье11 июня 2021 11:35

На Алтай завезли тесты для проверки антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Для формирования иммунитета нужно 42 дня
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край завезли тесты для проверки антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» поступили ИФА тест-системы «SARS-Cov-2-IgG-Вектор», разработанные с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», - пишет ведомство.

Проверять иммунитет можно после 42 дней – примерно столько времени требуется для его формирования. Сдать кровь для исследования можно в поликлинике, где человек проходил вакцинацию. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки «ЭпиВакКорона».

Тесты делают бесплатно.