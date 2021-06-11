На Алтай завезли тесты для проверки антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Вакцинация от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край завезли тесты для проверки антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» поступили ИФА тест-системы «SARS-Cov-2-IgG-Вектор», разработанные с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», - пишет ведомство.

Проверять иммунитет можно после 42 дней – примерно столько времени требуется для его формирования. Сдать кровь для исследования можно в поликлинике, где человек проходил вакцинацию. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки «ЭпиВакКорона».

Тесты делают бесплатно.