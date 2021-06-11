Мобильный медицинский комплекс будет работать у входа в барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке будут вакцинировать от ковида. Привиться сможет любой житель края старше 18 лет, сообщает минздрав края.

- С 11 по 14 июня мобильный медицинский комплекс по вакцинации от COVID-19 будет работать у входа в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» с 10.00 до 16.00 по адресу ул. Энтузиастов, 12, - рассказали в ведомстве.

В Барнауле работает еще два мобильных комплекса: возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) и возле магазина «Мария-Ра (пр. Красноармейский, 4). Предварительная запись для прохождения вакцинации не требуется.