Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июня 2021 года: 3304

Коронавирус на 11 июня 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом на 11 июня 2021 года, число умерших в Алтайском крае составило 3304 человек. За последние сутки скончались два пациента. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 40 пациентов, умерло 2 человека, - пишет оперштаб.

Всего в Алтайском крае ковид выявили у 47025 человек.