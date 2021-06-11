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Здоровье11 июня 2021 9:07

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июня 2021 года: 3304

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 11 июня 2021 года
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус на 11 июня 2021.

Коронавирус на 11 июня 2021.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом на 11 июня 2021 года, число умерших в Алтайском крае составило 3304 человек. За последние сутки скончались два пациента. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 40 пациентов, умерло 2 человека, - пишет оперштаб.

Всего в Алтайском крае ковид выявили у 47025 человек.