На реализацию проекта «Мобильный детский биатлонный комплекс «Алтай» направили более 1,3 млн рублей

Фонд Президентских грантов перечислил Барнаульской Федерации биатлона 1 393 455 рублей на реализацию проекта «Мобильный детский биатлонный комплекс «Алтай».

С 21 июня начнутся бесплатные тренировочные мероприятия для детей от 8 до 18 лет.

Суть проекта — с помощью мобильного оборудования привлечь детей к занятиям биатлоном в разных уголках края.

Партнеры проекта: «Фонда социальных проектов Александра Локтева», Агрохолдинг «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Финальное мероприятие - «Детский фестиваль биатлона «Алтайская винтовка» состоится 31 июля 2021 года. Примечательно, что приглашение получат и дети с близлежащих регионов.

Суть проекта — с помощью мобильного оборудования привлечь детей к занятиям биатлоном в разных уголках края.

Андрей Угаров, руководитель проекта, председатель Барнаульской федерации биатлона:

«Мы планируем провести 20 бесплатных тренировок - это позволит многим детям, которые раньше видели биатлон только по телевизору, попробовать свои силы в настоящем биатлоне и освоить первоначальные навыки стрельбы под руководством профессиональных тренеров.

На сегодняшний день уже подписан договор о покупке дорогостоящего инвентаря и мы ждем его доставки в г. Барнаул в ближайшие дни. Более одного миллиона рублей федерация потратит на покупку пневматических винтовок для занятий биатлоном — это намного больше чем суммарный годовой бюджет некоторых спортивных федераций края.

Наталья Гузеватова, координатор проекта:

«Мы планируем привлечь в проект не менее 300 детей в рамках реализации проекта на средства выигранного федерального гранта Фонда президентских грантов. Но не смотря на запланированные показатели на сегодня уже есть запросы проведения таких тренировок в сельских районах Алтайского края и их достаточно много. Этот вопрос решается. К счастью у нас есть партнеры, которые готовы нас поддержать и сейчас формируется перечень объектов, где такие тренировки будут проводится.