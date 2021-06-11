На Алтае задержали наркокурьеров с партией метадона

В отношении них возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали наркокурьеров с партией метадона. Они ехали в направлении Павловска, сообщает региональное управление МВД.

- При проверке документов и осмотре салона автомобиля сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили под ковриком пассажирского переднего сидения два свертка с веществом белого цвета, - рассказали полицейские.

Осмотр проводился в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак — 2021». В одном из остановленных автомобилей находились трое парней из ближнего зарубежья.

О содержимом свертков рассказывать они отказались. Их доставили в ближайший отдел полиции, а вещество отправили на экспертизу. Изъятое вещество оказалось метадоном весом около 17 граммов.

Двое из троих задержанных дали признательные показания. Подозреваемые рассказали, что планировали сбыть партию наркотических средств на территории края путем закладок. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.