Старосуртайская школа. Фото предоставлено местными жителями

За год в Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов. В этих школах учатся почти 2,5 тысячи детей, сообщает региональный минобрнауки.

«9 школьных спортзалов в 2021 году будет отремонтировано в крае в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», - пишет ведомство.

Капитальный ремонт проведут в Быстроистокском, Волчихинском, Ключевском, Локтевском, Рубцовском, Табунском, Тальменском, Троицком и Смоленском районах региона.