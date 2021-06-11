Бывший вице-мэр Барнаула по экономической политике ушла работать к мусорному регоператору

Мария Кулагина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бывший вице-мэр Барнаула по экономической политике Мария Кулагина ушла работать к мусорному регоператору. Она займет пост заместителя директора по финансам компании «Экосоюз». Об этом сообщает «Алтапресс».

- Мария Кулагина, занимавшая должность заместителя главы администрации Барнаула по экономической политике, перешла работать в компанию, получившую статус регионального оператора по твердым коммунальным отходам Барнаульской зоны, - пишет издание.

В качестве регоператора «Экосоюз» приступил к работе в Барнаульской зоне с 2 июня. До этого в течение трех лет регоператором была компании «Эко-Комплекс».