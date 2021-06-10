Алтайские власти подтвердили снижение закупочных цен на молоко

Сейчас антимонопольщики проводят проверки в девяти районах региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края прокомментировали информацию о снижении закупочных цен на сырое молоко. По словам замначальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александра Кондыкова, факт снижения, действительно, есть.

- По состоянию на 4 июня средняя стоимость – 19 рублей за килограмм, что на 3,80 рубля выше цены за аналогичный период прошлого года, - цитирует чиновника «Толк».

По данному факту антимонопольщики проводят проверки в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощековском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах. Однако, как подчеркнул Кондыков, изменение стоимости молока может носить сезонный характер, так как с мая по август – пик производства.

Кстати, в прошлом году ФАС установила три факта ценового сговора со стороны переработчиков молочной продукции. Если на этот раз будут найдены нарушения, то виновников привлекут к ответственности.