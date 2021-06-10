Бийчанин подделал документы и незаконно увеличил себе пенсию почти на 700 тысяч рублей

Его осудили за мошенничество Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске осудили местного жителя за мошенничество. Мужчина подделал документы, чтобы ему платили повышенную пенсию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

- Согласно приговору осужденный, зная, что он не имеет оснований для получения льготной пенсии, в 2012 году предоставил в Управление Пенсионного фонда РФ в Бийске и Бийском районе Алтайского края ложные документы, свидетельствующие о его работе на производстве, связанном с вредными условиями труда. По итогам рассмотрения документов было принято решение о назначении ему страховой пенсии по старости, - отметили в ведомстве.

С 2012 по 2018 год мужчина незаконно получил больше 680 тысяч рублей в качестве пенсии, назначенной по его заявлению. Когда о его схеме стало известно правоохранителям, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 2,5 года условно