Алтайский вуз планирует развивать сотрудничество с образовательными организациями Таджикистана Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Алтайском государственном техническом университете с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Таджикистан Ятим Давлатходжа. Он провел переговоры с председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, ректором АлтГТУ Андреем Марковым.

Также во встрече приняли участие второй секретарь Генерального консульства Республики Таджикистан в Новосибирске Файзиддин Кадыров, атташе Представительства МИД России в Барнауле Денис Королев, начальник отдела международного сотрудничества департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Анна Воронкова, проректоры АлтГТУ Лариса Сучкова и Станислав Хомутов, начальник управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ Евгений Проскурин.

«В Алтайском государственном техническом университете обучается наибольшее количество граждан Таджикистана, – отметил Генконсул Ятим Давлатходжа. – Мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь получала образования для работы в пищевой и перерабатывающей отрасли, промышленности и энергетике. И именно в вашем университете качественно готовят таких специалистов. Мы также заинтересованы в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов наших предприятий».

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, граждане Республики Таджикистан могут на общих основаниях поступить на бюджет технического университета.

«Только за последние пять лет дипломы АлтГТУ получили около 650 человек. Абитуриенты выбирают образовательные программы института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, факультета информационных технологий, строительно-технологического факультета и энергетического факультета, – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков. –Необходимо отметить, что ребят из Таджикистана отличает трудолюбие, заряженность на получение знаний. Для всех иностранных студентов мы организуем очень насыщенную внеучебную деятельность – проводим фестиваль «На языке дружбы», организуем праздник национальных кухонь, праздник весны Навруз, спортивные соревнования».

Ректор АлтГТУ предложил организовать для школьников языковые курсы.

«По опыту с нашими монгольскими и китайскими коллегами для более успешного профессионального ориентирования и поступления в российские вузы предлагаем организовать языковые курсы для старшеклассников. В рамках программы «Цифровой университет» с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, преподаватели АлтГТУ могут организовать курсы по изучению русского языка. Поступающие смогут увереннее чувствовать себя и на экзаменах, и в процессе обучения».

Стороны договорились в ближайшее время организовать видеоконференцию с участием образовательных организаций Таджикистана и заинтересованных министерств с тем, чтобы детально обсудить возможности реализации сетевых программ, программ двойных дипломов и темы программ дополнительного профессионального образования для повышения квалификации работников предприятий Республики Таджикистан.

В этот же день Генконсул встретился со студентами Таджикистана, обучающимися в АлтГТУ. Общение прошло на таджикском языке.