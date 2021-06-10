Губернатор Алтайского края сформировал и возглавил экспертный совет

Новый коллегиальный орган создан в целях реализации нацпроекта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сформировали экспортный совет при губернаторе. Возглавил новый орган сам глава региона Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе правительства.

Совет создан в целях реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Основными задачами нового коллегиального органа станут координация реализации региональных проектов, разработка предложений и рекомендаций по вопросам развития экспортного потенциала Алтайского края, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности экспортной деятельности в крае, - рассказали в Министерстве экономического развития региона.

Членами совета стали представители органов исполнительной власти края, местного самоуправления, общественники, предприниматели и другие.