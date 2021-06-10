В Барнауле проводят рейды по берегам водоемов

Граждан предупреждают о безопасности отдыха у воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проводят профилактические рейды по берегам водоемов, где отдыхают жители и гости города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в них принимают участие специалисты администрации Центрального района, управления ГОЧС города, госинпекторы по маломерным судам, полицейские и народные дружинники.

- С наступлением жаркой погоды барнаульцы стремятся отдохнуть вблизи водоемов. Суть профилактических рейдов – информировать о правилах безопасности. Регулярно объезжаем все несанкционированные места отдыха на реках и озерах согласно графику, беседуем с горожанами. В памятках, которые мы вручаем, содержатся важнейшие правила отдыха на водоемах, а также телефоны служб спасения, - отметил начальник штаба по делам ГОЧС администрации Центрального района Тимур Пискунов.

До пяти раз в неделю специалисты проверяют несакционированные места купания и проводят беседы с отдыхающими. Также инспекторы постоянно наблюдают за маломерными судами: чтобы они имели регистрацию и техосмотр. Кроме того, организована работа мобильных спасательных постов на опасных пляжах.

- Городской пляж на сегодня закрыт. Срок его открытия зависит от паводковой ситуации и уровня воды в реке Обь. Тем не менее, барнаульцы могут отдохнуть на воде уже сегодня. Начал работу пляж на озере Пионерском (кемпинг-парк «Природа и человек», в городе работают 8 открытых бассейнов и частных пляжей, где отдыхать не только комфортно, но и безопасно, - добавили в мэрии.