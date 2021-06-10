Историческое здание начало осыпаться в Барнауле

С дома осыпался облицовочный кирпич. Фото: Данил Дегтярев

Барнаульцы пишут в соцсетях, что дом по адресу ул. Интернациональная,150 начал осыпаться. Здание является историческим памятником.

- На жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводятся какие-то непонятные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла, - пишет активист Данил Дегтярев на своей странице в Facebook.

Как пишет «Банкфакс» со ссылкой на Алтайохранкультуру, сейчас на объекте укрепляют фундамент, а опавший кирпич – не более, чем форс-мажор. Работы были согласованы с ведомством, их проводит собственник дома. Организация обязана вернуть зданию прежний вид.

Дом был построен в 1932 году, но, возможно, год создания указан неверно. Особый охранный статус объект получил в 1994 по решению краевого парламента.