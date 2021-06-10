Супруга врио главы алтайского Минтранса может попасть под уголовное дело

На неё поступило заявление в полицию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Супруга врио министра транспорта Алтайского края Елена Никитюк может стать фигурантом уголовного дела. Как пишет «Банкфакс», директор бийской дорожной фирмы «Компания-ДС» Александр Прокудин написал на неё заявление в полицию.

Прокудин утверждает, что женщина совершила хищение автомобиля Mercedes Benz GLK 280. По его словам, в декабре 2019 года дорожная компания заключила с ней договор купли-продажи на эту машину за 950 тысяч рублей. Однако сделка так и не состоялась, но женщина до сих пор пользуется транспортом.

- Ранее копия документа была опубликована в Сети, юрист организации подтвердила его подлинность в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс». Редакция направила запрос в ГУ МВД по Алтайскому краю с целью выяснить, было ли инициировано производство по делу, - пишет издание.

Кроме того, в ходе инвентаризации в компании было установлено, что оплату счета за ремонт и запчасти для машины возложили на фирму.

- Так, в компанию поступил счет из мастерской на 300 тысяч рублей. По словам Прокудина, в автосервисе «Компании-ДС» сообщили, что Mercedes поступил в неисправном состоянии, а заказчиком услуг якобы был супруг Елены Никитюк Валерий – врио главы Минтранса Алтайского края, замминистра транспорта. Предположительно, он и указал реквизиты для направления счета на оплату работ, - добавило СМИ.

С самой женщиной журналистам связаться не удалось.