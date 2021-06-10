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Общество10 июня 2021 9:04

Два участка Чуйского тракта обновят алтайские дорожники

Всего будет реконструировано 17 километров дороги
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Всего будет реконструировано 17 километров дороги

Всего будет реконструировано 17 километров дороги

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае обновят два участка на Чуйском тракте. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на дороге будет уложено защитное покрытие.

- Это повысит транспортно-эксплуатационные характеристики федеральной автодороги Р-256. Работы идут на четырехполосном отрезке по основному направлению трассы с 201 по 207 километр и на подъезде к Барнаулу до 11 километра, - пояснили в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Изношенный асфальт фрезеруют на три сантиметра, уложат новый слой из битумоминеральной открытой смеси с применением латексной эмульсии. Это позволит выровнять неровности и повысит коэффициент сцепления покрытия с колесами автомобилей. Срок службы такого покрытия долгий, так как технология обеспечивает износостойкость и водонепроницаемость.

Также рабочие уже завершают строительство новой линии электроосвещения на участке от Старого моста до Правобережного тракта и отремонтируют три надземных пешеходных перехода.

- Завершат комплексное обустройство Чуйского тракта на въезде в Барнаул к моменту открытия движения по совмещенному (Старому) мосту через Обь, - отметили в ведомстве.