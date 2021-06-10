В барнаульской колонии произошла поножовщина между осужденными

Сейчас идет разбирательство. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской колонии строго режима на Куете 8 июня между осужденными произошла поножовщина. Один зэк напал на другого с заточкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

- Заточку он хранил в матрасе. На улице, где проводился утренний строевой смотр, мужчина увидел заключенного, с которым у него был конфликт. Подошел к нему со спины и нанес два удара, - сообщает источник.

О нападавшем известно, что это 33-летний мужчина из Якутска, характеризуется как склонный к членовредительству и посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность. Осужден за преступления по статьям об убийстве и изнасиловании.

Пострадавший – 39-летний мужчина, осужденный за кражи. Его госпитализировали с двусторонним пневмотораксом.