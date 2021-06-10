Барнаульский застройщик опроверг информацию о старте работ по сносу Речного вокзала

сейчас на Речном вокзале берут пробы грунта. Фото: компания "Селф"

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о начале сноса Речного вокзала. Однако, как рассказал застройщик «Толку», там всего лишь ремонтируют аварийное крыльцо, о сносе речи не идет.

Собственником территории является компания «СЕЛФ». По словам застройщика, сейчас на Речном вокзале берут пробы грунта в разных точках участка.

- Там с начала мая работает буровая установка, которая добывает грунт с глубины от 50 до 80 метров. Полученные образцы направляются в лабораторию МосДогГеоТреста, где эксперты изучат грунт и дадут заключение по его несущей способности, - отметили в компании.

Исследование необходимо для того, чтобы понять, какое издание можно возвести на берегу. Когда заключение будет готово, архитекторы и проектировщики решат, каким будет объект по высоте и объему.