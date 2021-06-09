Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 14:36

В Затоне подтопленных участков стало меньше

На сегодняшний день их насчитывается 95
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели предупреждают, что в будущем возможен рост и в районе Барнаула.

Спасатели предупреждают, что в будущем возможен рост и в районе Барнаула.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском микрорайоне Затон за сутки уменьшилось число подтопленных приусадебных участков. На сегодняшний день, по данным МЧС, всего их 95. Сутками ранее спасатели насчитывали 109 частично подтопленных приусадебных участка.

– На месте работают спасатели муниципального отряда, местная администрация, организован мониторинг силами оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Рост уровня воды отметили на Оби в районе села Усть-Пристани. Спасатели предупреждают, что в будущем возможен рост и в районе Барнаула.