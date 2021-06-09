237 пожаров произошло в алтайских лесах с начала пожароопасного сезона

По сравнению с прошлым годом пожаров произошло больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пожароопасного сезона, с 9 апреля, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 237 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

– Огнем пройдена площадь 733,71 га. На тушении было задействовано: 2018 работников ПХС, 645 автоцистерн, 207 тракторов, 1 пожарный поезд, 1 вездеход и 1 воздушное судно. Общий налёт воздушными судами составил 208 часов. С воздуха обнаружено 48 лесных пожаров, – сообщают в ведомстве.

Чаще всего пожары возникали из-за грозовых разрядов. По этой причине произошло 116 возгораний. В 102 случаях причины не установлены, они могли произойти по вине граждан или других организаций.

По сравнению с прошлым годом пожаров произошло больше. В аналогичный период 2020 гоад было зафиксировано 145 лесных пожаров общей площадью 2901,47 га.