На нескольких улицах в Барнауле отключат горячую воду

Отключение воды необходимо для технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов. Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле 10 июня на нескольких улицах отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

– 10 июня с 09:00 до 06:00 11 июня у жителей 6 многоквартирных домов по улице Папанинцев будет отключено горячее водоснабжение, – сообщили в компании.

Также на несколько часов отключат один дом по улице Новороссийская и два административных здания по улицам Гущина и Воронежская. Водоснабжение приостановят с 09:00 до 13:00 10 июня.

Как пояснили энергетики отключение воды необходимо для технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов на ул. Папанинцев, 129 и Воронежская, 6.