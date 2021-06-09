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Общество9 июня 2021 12:32

На нескольких улицах в Барнауле отключат горячую воду

Водоснабжение отключат на сутки
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Отключение воды необходимо для технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов.

Отключение воды необходимо для технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов.

Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле 10 июня на нескольких улицах отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

– 10 июня с 09:00 до 06:00 11 июня у жителей 6 многоквартирных домов по улице Папанинцев будет отключено горячее водоснабжение, – сообщили в компании.

Также на несколько часов отключат один дом по улице Новороссийская и два административных здания по улицам Гущина и Воронежская. Водоснабжение приостановят с 09:00 до 13:00 10 июня.

Как пояснили энергетики отключение воды необходимо для технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов на ул. Папанинцев, 129 и Воронежская, 6.