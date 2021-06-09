Жителя Алтайского края оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение пожарной безопасности в лесу

Порубочные остатки были оставлены на месте линии электропередач. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае оштрафовали на 20 тысяч рублей местного жителя за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

– При обследовании лесного участка Павловского лесничества лесными инспекторами выявлено нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Очистка мест рубок не была проведена должным образом - порубочные остатки оставлены на месте линии электропередач, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушение зафиксировано в период особого противопожарного режима. Он действует в Алтайском крае с 28 апреля. Должностное лицо, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения требований лесного законодательства при работах на ЛЭП, привлечено к ответственности по ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.