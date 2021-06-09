В Онгудайском районе задержали угонщика раритетного автомобиля

Инспекторы задержали предполагаемого угонщика. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

На Алтае в Онгудайском районе инспекторы ДПС задержали угонщика раритетного автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

– В дежурную часть Отдела МВД России по Онгудайскому району позвонил 65-летний житель районного центра, который сообщил, что от ограды его дома угнали автомобиль ГАЗ – 69, – рассказали в ведомстве.

Инспекторы задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 26-летний сельчанин, который был в этот момент пьян. Полицейским мужчина объяснил, что просто проходил мимо, увидел автомобиль и захотел покататься.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.