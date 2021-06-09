В Барнауле на площади Сахарова перекроют движение 10 и 12 июня из-за праздника

Ограничения связаны с подготовкой праздничных мероприятий ко Дню России. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле перекроют движение на площади Сахарова 10 и 12 июня. Как сообщают в пресс-службе мэрии, это связано с подготовкой праздничных мероприятий ко Дню России.

– С 10 до 13 часов 10 июня и с 10 часов до 22 часов 30 минут 12 июня нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина, – рассказали в пресс-службе.

Водителей просят заранее выбирать способы объезда и планировать маршрут в соответствии с ограничениями.