Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июня 2021 года составило 52152

В ковидных госпиталях остается 216 свободных коек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 52152 человека, сообщает оперштаб региона. Умерло семь человека, из них пять скончались от ковида.

_ По состоянию на 9 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 554 человека. Кроме этого, 152 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в актуальной сводке оперштаба.

Сегодня в крае насчитывается 149 тяжелобольных пациентов, из них 61 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остается 216 свободных коек.