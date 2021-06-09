Два водителя без прав устроили ДТП в центре Барнаула

Выяснилось, что у мужчины истек срок действия прав, а девушка и вовсе не получала соответствующее удостоверение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 8 июня в Барнауле два автомобиля столкнулись в центре города. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю оба водителя были без прав.

– По предварительной информации, девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем «Toyota», не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Nissan». За рулем находился мужчина 1982 года рождения, – рассказали в ведомстве.

В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что у мужчины истек срок действия прав, а девушка и вовсе не получала соответствующее удостоверение. Полицейские составили протоколы по статье 12.7 КоАП РФ. По закону сумма штрафа может составлять от 5 до 15 тысяч рублей.