На Алтае приостановлена работа надувных батутов, где нашли нарушения

Выявлены нарушения эксплуатации аттракционов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проходят проверки аттракционов после ЧП с батутом в Барнауле, которое произошло 30 мая возле ТЦ «Район». На некоторых точках нашли нарушения, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

– В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались. В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация всех проверенных надувных батутов. Результаты проверок будут использованы инспекторами гостехнадзора для инициирования внеплановых проверок, – рассказали в пресс-службе правительства.

Из-за выявленных нарушений эксплуатантов аттракционов могут привлечь к административной ответственности. Согласно части 1 статьи 14.43 КоАП РФ им могут назначить крупный штраф. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составляет до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.