В Алтайском крае стартует международный проект Любови Барыкиной «Искусство в спорте»

Любовь Барыкина. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На Алтае стартует знаменитый международный проект Любови Барыкиной «Искусство в спорте». В рамках мероприятия местные гимнастки будут обучаться у известных творческих деятелей. Всего в проекте примут участие 82 спортсменки из спортшколы «Жемчужина Алтая» и спортклуба «Созвездие».

Среди педагогов проекта - Вера Бочковская, кандидат исторических наук, доцент института искусств и дизайна Алтайского государственного университета, член Союза художников и Александр Гордиенко - художник, график, член Союза художников России.

Обучение будет проходить с 11 по 15 июня в санатории-профилактории «Станкостроитель». Мастер-классы для детей проведет автор и руководитель проекта «Искусство в спорте», академик Российской академии художеств Любовь Барыкина. Помимо этого с детьми будут работать тренеры «Жемчужины Алтая» и «Созвездия» под руководством старшего тренера, магистра, судьи Всероссийской категории Евгении Куренской.

- Проект -творческая мастерская, которая объединяет в себе спортсменов и людей искусства - художников, хореографов, артистов цирка и театра. Главная его задача - проведение профессиональных мастер-классов для юных гимнасток. Хочется передать опыт новому поколению, расширить детский кругозор, развить гармоничную и разностороннюю личность в каждом ребенке. Проект уже реализован в 11 странах и городах мира – Америке, Германии, Франции, Сербии, Швейцарии, Великобритании и других, только что прошел в Истре в России. А вот на Алтае я в первый раз. Это будет очень интересный новый опыт! - рассказала Любовь Барыкина.

15 июня состоится гала-концерт с участницами проекта «Искусство в спорте» на Алтае.

Справка:

Автор проекта – Барыкина Любовь Алексеевна. Академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, редактор журнала "Женщина и Политика", мастер спорта международного класса России, чемпионка России, в прошлом член сборной России по художественной гимнастике, окончила высшую школу танца модерн Пины Бауш в г. Эссен «Folkwang – Hochschule», факультет современного танца, вырастила чемпионок Германии и была тренером молодёжной сборной Германии. Выпускница факультета живописи в Академии искусств г. Дюссельдорф, Германия. Хореограф – постановщик фестиваля Алины Кабаевой 2011,2012, 2013 годов и Спартакиады «Роснефть». Тренер-преподаватель, окончила Российский университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.