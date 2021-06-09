На Алтае туристы с собакой оказались отрезаны от большой земли на острове

Помощь оказали спасатели и местные жители. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

На Алтае пожарные села Чемал и местные жители помогли туристам, оказавшимся на острове в результате подъема уровня воды в реке Катунь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

– 6 июня в 20:25 на единый телефон вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в Чемальском районе в 15 км от села Чемал в сторону села Куюс, в результате подъема уровня воды в реке Катунь, трое туристов из Новосибирска с собакой оказались отрезанными на острове в пойме реки, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На тот момент туристы отдыхали там уже три дня. Ночью вода в реке подняла и они не могли уже самостоятельно добраться до берега, пришлось вызвать на помощь спасателей. Их вызволяли из водной западни спасатели и местные жители. Рафт предоставил местный индивидуальный предприниматель Константин Шмальц.