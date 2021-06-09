Жители домов возле барнаульского Ковша боятся остаться без красивых видов

Решение создать на территории Ковша искусственный земельный участок приняли еще несколько лет назад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцы домов в ЖК «Новая Пристань» опасаются, что могут остаться без красивых видов, ради которых покупатели здесь квартиры. Они возмущены перспективой застройки территории так называемого Ковша, сообщает «Катунь 24».

– Рекламные проспекты застройщика «Новой пристани» обещали покупателям квартир квартал с набережной, причалом, сквером и уединённым пляжем. Однако, пока из инфраструктуры здесь – только дома. А после озвучивания планов засыпать Ковш стало понятно, что и красивых видов жильцы могут лишиться, – сообщает телеканал.

В горадминистрации жильцов не обрадовали, сказав, что конкурсные процедуры на предоставление права застройки участка проводятся в соответствии с законодательством. Следующий такой аукцион пройдет через месяц. В Верхне-Обском бассейновом водном управлении по Алтайскому краю жителям пояснили, что предполагается произвести отсыпку только части акватории. А то касается стройки, то решение создать на территории Ковша искусственный земельный участок приняли еще несколько лет назад.