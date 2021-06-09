Ветер, похолодание и дожди придут в Алтайский край 9 июня 2021

В отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

9 июня в Алтайском крае будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Температура воздуха днем будет держаться в районе +20 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура +15,+20 градусов, местами по югу до +26. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с – сообщается на сайте ЦГМС.

В Барнауле температура воздуха днем 9 июня составит +19, +21. Прогнозируется преимущественно без осадков. Ветер подует в северо-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с.