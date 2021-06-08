Алтайского бизнесмена обвиняют в крупной взятке в Новосибирске

Деньги полагались за покровительство и попустительство при контроле за исполнением госконтракта Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокурор Новосибирской области 7 июня утвердил обвинительное заключение в отношении барнаульского бизнесмена, сообщает областная прокуратура.

- Установлено, что в октябре 2015 года в Новосибирске заместитель гендиректора строительного проектно-промышленного акционерного общества передал через посредника правоохранителю взятку в 2,5 млн. рублей, - рассказали в ведомстве.

Деньги полагались за покровительство и попустительство при контроле за исполнением госконтракта при строительстве многоквартирного дома в Барнауле.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача крупной взятки должностному лицу через посредника. Дело рассмотрит Советский районный суд.