Водитель дважды переехал школьника в Бийске

Скриншот с камеры наблюдения

В Бийске водитель дважды переехал ребенка на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Гилёва и Л. Толстого, сообщает Бийский рабочий.

- Ребёнок шёл по правилам, проезжую часть не перебегал. Автомобилист, судя по всему, его не заметил и не сразу остановился. Он переехал мальчика сначала передними, а потом задними колёсами, - пишет издание со ссылкой на местную полицию.

Что удивительно, после ДТП ребёнок в шоковом состоянии встал и побежал. Однако очевидцы вызвали скорую, и мальчика с травмами госпитализировали. По факту проводится проверка.