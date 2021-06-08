Власти не исключают третьей волны коронавируса 2021 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Третья волна коронавируса в 2021 году в Алтайском крае может прийти уже осенью. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

- Мы такой регион, куда сейчас поедет полстраны, потому что лететь особо пока некуда. Алтай привлекателен для туристов. Это очень тревожно, – сказал Игорь Степаненко.

Помимо большого наплыва туристов в регион, еще одна причина, которая может спровоцировать всплеск заболевания – невыработанный коллективный иммунитет.

По словам зампреда, привить 60% населения (1 млн 86 тыс. человек) для выработки коллективного иммунитета очень сложно. Не удастся даже план по вакцинации 700 тыс. человек к осени 2021 года. При этом вакцины на Алтае предостаточно.