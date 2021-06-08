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Общество8 июня 2021 13:40

Замминистра здравоохранения Алтайского края может возглавить Диагностический центр

Ранее главврачом была Оксана Лексенкова
Александра Сапожкова
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Диагностический центр Алтайского края

Диагностический центр Алтайского края

Фото: Олег УКЛАДОВ

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая может возглавить Диагностический центр. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее главврачом была Оксана Лексенкова. Но с 1 июня эту должность она покинула. Кресло прочили другому замминистра – Владимиру Лещенко (он ранее уже руководил этим учреждением). Но, предположительно, он может занять место главы комитета по здравоохранению и науке в Алтайском Заксобрании в случае избрания.

Место Натальи Белоцкой возможно достанется начальнику отдела организации медпомощи взрослому населению Жанне Вахловой.