Барнаульцы пожаловались на отравление собак после прогулки в парке

Предположительно, пострадали уже около 10 животных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле появились слухи о массовых отравлениях мышьяком собак в парке «Изумрудный». Предположительно, пострадали уже около 10 животных, сообщается в паблике Барнаул 22.

- Гуляли с собакой в «Изумрудном», после псу стало плохо: рвота, кашель. В ветклинике определили отравление мышьяком. И еще у девяти собак одни и те же симптомы, гуляли все в «Изумрудном», - пишут горожане.

Директор парка Владислава Вакаев подтвердил, что проблема с питомцами действительно есть. Он пообщался с владельцами, и речь, по его словам, идет, скорее, о какой-то инфекции.

- Она некритичная, обычное лечение антибиотиками помогает. Вероятно, собаки заразились друг от друга во время прогулки, - сказал Вакаев.

Пока ситуация не разъяснится, владельцам рекомендуют избегать в парке общения питомцев с другими собаками.