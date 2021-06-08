За "Сити-центром" в Барнауле планируют возвести школу и детсад

Визуализация ЖК на ул. Партизанской, 175. Фото: "Барнаулгражданпроект"

В Барнауле подготовили проект планировки микрорайона за "Сити-Центром", где планируют возвести ЖК. Это около 8 га земли в границах ул. Партизанская и Анатолия, пер. Ядринцева и Циолковского, сообщает Толк.

- Постановление о разработке проекта подписал глава города Вячеслав Франк. Проект подготовит компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз"). Разработкой займется архитектор Алексей Квасов, - пишет издание.

Администрация города поставила задачу найти участки для школы и детсада. Горожане смогут внести свои предложения о том, какой должна стать эта территория.

По оценкам архитектора, на подготовку документов по проекту уйдет около 3-4 месяцев. Однако уже через 1-1,5 месяц будут готовы предложения. Это даст возможность компании "Главалтайстрой" двигаться дальше со своим ЖК на ул. Партизанской - там запланировано две "свечки" 18 и 24 этажа, объединенные подземным паркингом.