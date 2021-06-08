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Общество8 июня 2021 4:55

На Алтае продлили штормовое предупреждение из-за жары

В ближайшие дни температура будет держаться в районе 30 градусов
Александра Сапожкова
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Жара в Алтайском крае

Жара в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае штормовое предупреждение в связи с жарой продлили еще на неделю - по 14 июня, сообщает гидрометцентр региона.

- С 8 по14 июня сохранится высокая (4 класс горимости) и местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), - отмечают синоптики.

Жаркая погода может способствовать увеличению количества пожаров, предупреждают сотрудники МЧС. Поэтому важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности.

При этом в крае ожидаются дожди и грозы.