На Алтае продлили штормовое предупреждение из-за жары

Жара в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае штормовое предупреждение в связи с жарой продлили еще на неделю - по 14 июня, сообщает гидрометцентр региона.

- С 8 по14 июня сохранится высокая (4 класс горимости) и местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), - отмечают синоптики.

Жаркая погода может способствовать увеличению количества пожаров, предупреждают сотрудники МЧС. Поэтому важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности.

При этом в крае ожидаются дожди и грозы.