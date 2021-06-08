В Барнауле магазины привитым от ковида начали предлагать скидки

Вакцина от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле один из магазинов объявил акцию - привитым от ковида предлагается дополнительная скидка в 10 процентов на любую ткань, сообщает Вечерний Барнаул.

- Магазин разместил такое объявление на дверях. Для получения скидки нужно показать или справку о вакцинации от коронавируса, или прививочный сертификат, - пишет издание.

А в Хабаровске, например, ранее каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию, получал десяток куриных яиц от местной птицефабрики.

В Москве же мэр Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса» для поставивших прививки.