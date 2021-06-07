Мошенники обманули жительницу Барнаула с помощью сайта-двойника

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

45-летняя жительница Барнаула хотела купить технику через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает региональное управление МВД.

– Как установили полицейские, на одном из сайтов женщина нашла посудомоечную машину, оформила покупку и перечислила полную предоплату на банковский счет, указанный на сайте. Сумма покупки составила более 24 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

После оплаты горожанка решила проверить свой заказ, позвонила в магазин и узнала, что ее покупки не было. Вновь попытавшись зайти на страничку сайта она обнаружила, что ссылка заблокирована.

Полицейские выяснили, что женщину обманули через вымышленный сайт-двойник, название которого очень похоже на один из известных ресурсов по продаже техники. Правоохранители возбудили уголовное дело.