На Алтае КамАЗ сбил мужчину, который садился в автомобиль

ДТП произошло около 22:55 часов в Онгудайском районе Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай поздно вечером 5 июня КамАЗ сбил мужчину, который садился в припаркованный автомобиль, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП произошло около 22:55 часов в Онгудайском районе, на 626 километре Чуйского тракта. 68-летний житель села Майма, управляя КамАЗом, допустил касательное столкновение с автомобилем Toyota Camry и наезд на 31-летнего местного жителя, который находился на проезжей части и садился в автомобиль, припаркованный на обочине, – добавили в ведомстве.

В результате ДТП сельчанин получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в районную больницу. Известно, что в момент аварии он находился на проезжей части без световозвращающего жилета-накидки.

Водитель КамАЗа был трезвый. У пострадавшего автомобилиста взяли анализ крови на наличие алкоголя. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.