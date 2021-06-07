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Общество7 июня 2021 10:04

В Алтайском крае задержали инспектора райотдела ГИБДД и одного из начальников

Его подозревают в получении взяток
Константин Санталов
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Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ФСБ задержала одного из начальников райотдела ГИБДД и инспектора. Их подозревают в получении взяток, сообщает «Банкфакс».

– По данным инсайдеров, уголовное дело было возбуждено 20 мая текущего года. Оно якобы связано с незаконными действиями начальника по выдаче водительских удостоверений и постановке транспортных средств на учет. За это он будто бы получил довольно «скромную» взятку в размере 45 тысяч рублей, – отмечает издание

В тот же день, аналогичное уголовное дело возбудили в отношении инспектора, который якобы совершал те же действия, что и его начальник. Его подозревают в получении 60 тыс. рублей. При этом 7 июня общая сумма взяток, в получении которых подозревают полицейских, составила 200 тысяч рублей.

Правоохранителей задержали. В УФСб по Алтайскому краю подтвердили проведение оперативно-разыскных мероприятий, однако не стали сообщать подробности.