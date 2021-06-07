Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 7 июня 2021 года составило 3285

За сутки умерли 7 человек с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 7 июня скончались 3285 человек с коронавирусом, в том числе 2346 случаев от COVID-19, 939 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 7 человек с коронаврусом. Шесть из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 52034 , в том числе 3511 детей.

Из общего числа заболевших 535 случаев – завозные, в т.ч. 214 – из-за рубежа; 32023 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 52034 заболевших: 13577 – у больных внебольничной пневмонией, 30460 – у заболевших ОРВИ, в 7997 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 46847.