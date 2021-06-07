На Алтае из-за Дня России изменят график движения пригородных поездов

В частности, 15 июня назначают электропоезд №6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за празднования Дня России в Алтайском крае изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

– Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах, – отметили в РЖД.

14 июня назначают следующие пригородные поезда:

– №6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);

– №6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

– №6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);

– №6113 сообщением Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

– №6114 сообщением Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30);

– №6388 сообщением Барнаул – Баюново (отправление со в 18:02, прибытие в 19:17);

– №6387 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

14 июня отменяют следующие электропоезда:

– № 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 6:55).

– №7105 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);

– №6101 сообщением Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

– №6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

15 июня назначают электропоезд:

– №6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

15 июня отменяют электропоезд:

– №6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.