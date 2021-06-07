На Алтае из-за Дня России изменят график движения пригородных поездов

В частности, 15 июня назначают электропоезд №6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из-за празднования Дня России в Алтайском крае изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
– Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах, – отметили в РЖД.
14 июня назначают следующие пригородные поезда:
– №6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
– №6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);
– №6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);
– №6113 сообщением Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);
– №6114 сообщением Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30);
– №6388 сообщением Барнаул – Баюново (отправление со в 18:02, прибытие в 19:17);
– №6387 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).
14 июня отменяют следующие электропоезда:
– № 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 6:55).
– №7105 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);
– №6101 сообщением Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);
– №6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).
15 июня назначают электропоезд:
– №6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
15 июня отменяют электропоезд:
– №6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.